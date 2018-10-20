Can kurtaran – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Can kurtaran

    Can kurtaran

    Son 2 sezonda iç saha maçlarında sahayı rakiplerine dar eden Cimbom dün karşısında kötü günündeydi. Sarı-kırmızılılara 1 puanı Derdiyok getirdi

    Sarı-kırmızılılar iç sahada taraftarıyla bütünleştiği zaman Stadı'nı rakipleri için korkulu bir yere çeviriyordu. Ancak Aslan milli ara dönüşü bu kimliğinden çok uzaktı. İlk yarıda rakip kaleye gitmekte dahi zorlanan 'ın oyunu art arda gelen sakatlıklarla tamamen bozuldu. Teknik direktör 'in taktiksel değişim şansı kalmazken, oyuna sonradan dahil olan 1 puanı kurtaran isim oldu. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 4. golünü kaydetti.

    GEÇEN SEZONU SOLLADI
    geçtiğimiz sezonun tamamında 'de 3 kez fileleri sarsmıştı. Tecrübeli forvet böylece geride kalan 9 haftada 2017-18 sezonunu sollamış oldu. Eren karşılaşma sonrasında "Bizim için zor bir maç oldu. çok iyi bir futbol sergiledi. İlk yarıda tüm değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. İkinci yarı bu şekilde oynamak kolay değildi. Evimizdeki galibiyet serisini devam ettirmek istiyorduk ancak bu şartlarda alınan 1 puan da kötü değil" dedi. Eren artık maçına odaklandıklarını kaydetti.

    MESAJ VERDİ
    EREN Derdiyok golü sonrası "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir hareket yaptı. Tecrübeli forvetin maaşını TL üzerinden almak istemediği ve sorun ettiği için bilerek forma giymediği belirtiliyordu. Eren gol sevincinde bu eleştirilere cevap verdi.

    1. 20.10.2018
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