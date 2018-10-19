Milli aradan dönen futbolcuların yorgunlukları maçın başlamasıyla göze çarptı. Galatasaray klasik iç saha baskısını neredeyse hiç gösteremedi.

Karşılaşmadaki ilk net pozisyonu konuk ekip buldu ancak Mariano topu çizgiden çıkardı. Sarı-kırmızılı takımda ise Sinan Gümüş'ün bir şutu kaleci Okan'da kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da Galatasaray topa daha çok hakim olan takım görüntüsünde olsa da istediği pozisyonları bir tülü bulamadı.

TİMSAH PENALTI KAZANDI!

61. dakikada Muslera ile karşı karşıya kalan Allano Lima Ozan Kabak tarafından yere düşürüldü ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Genç futbolcu bu hareketi sonrası sarı kart gördü.

AYTAÇ ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI!

Bursaspor'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara'nın sol tarafa yaptığı şutunda Muslera topu çeldi ancak dönen topu tekrardan önünde bulan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı boş kaleye göndermekte zorlanmadı ve bu golle Bursaspor, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

EREN SKORU EŞİTLEDİ

77. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Younes Belhanda ön direğe koşu yapan Eren Derdiyok'a iyi bir orta yaptı. Eren yaptığı kafa vuruşu ile maça dengeyi getirdi. Bu golle skor 1-1'e geldi.

Kalan dakikalarda oyuncu değişiklik hakkı kalmayan Galatasaray tüm riskleri alsa da 2. golü bulamadı. Cimbom, Devler Ligi öncesi kritik bir 2 puan kaybetti.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 19. yaptı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Bursaspor ise puanını 9 yaptı ve maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 24 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, 2'inden beraberlikle ayrıldı.

EVİNDE 16 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 16 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızı takım, Türk Telekom Stadı'nda geçen sezonun 9. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe maçından sonra çıktığı 16 maçı kazanmıştı. Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın sahasındaki 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun ortasında görev başlayan Fatih Terim yönetiminde sahasında ilk kez puan kaybetti.

EREN DERDİYOK GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI

Karşılaşmada Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydeden Eren Derdiyok, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 6'ya çıkardı. Eren Derdiyok, bu sezon Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor maçı ile UEFA Şamipyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında birer kez topu ağlarla buluşturdu.

BURSASPOR YİNE KAZANAMADI

Bursaspor, Galatasaray karşısında üst üste 13. lig maçından da galibiyet elde edemedi. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 13 randevuda 5 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Badji'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sakho'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Ömer Bayram'ın hatalı pasında ceza sahası önünde topla buluşan Sakho, uygun durumda ceza sahasına girmeye çalışırken savunmanın müdahalesi sonrası kaleci Muslera topu kontrol etti.

44. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, arka direkte Mariano topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın yerden ortasında kaleci Okan Kocuk'tan seken top arka direkte uygun durumda bulunan Ömer Bayram'ın önüne düştü. Ömer Bayram'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Tunay Torun'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Lima, Ozan Kabak'la girdiği mücadele sonucunda yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Bursaspor öne geçti. Aykaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

65. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası sol çaprazında uygun pozisyonda topla buluşan Eren Derdiyok'un şutunda, top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

79. dakikada Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören noktadan yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Selçuk'un yerden pasında Rodrigues'den seken top ceza sahası içinde Ndiaye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya da çarpan top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.