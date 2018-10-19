Yener İnce'den kötü haber: Feghouli ve Fernando'nun durumu ciddi gibi
Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor'la sahasında 1-1 berabere kalıp 2 puan bırakan Galatasaray'da ilk ayrı sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan 3 oyuncu moralleri bozdu. Maç sonu ise takım doktor Yener İnce'den konuyla ilgili kısa bir açıklama geldi.
Galatasaray takım doktoru Yener İnce, sakatlanan oyuncularla ilgili olarak "Feghouli ve Fernando'nun sakatlıkları ciddi gibi" açıklamasını yaptı. (Aspor)
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- 19.10.2018 22:51
- Güncelleme: 19.10.2018 23:47
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 5
Yorum
sam bahane hazir zaten guptan çikamazlar.donk u koy yine bakalim oluyormu. tesadufen kazanilan maç oldukca buyutulmustu.
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 5
Yorum
nevzat artık belhanda ve feguli yerine yunusu muğdatı alt yapıdan bi forveti seyretmek istiyoruz maç kaybedersek de onlarla kaybedelim.
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Galatasaray'da Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlandı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bunlar nası bi sakatlık bi acıklaması varmı acaba fatih hoca samet hoca kadar cesaretin yok kendi sahanda oynat artık gençleri yeter ya
Yener İnce'den kötü haber: Feghouli ve Fernando'nun durumu ciddi gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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