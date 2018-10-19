Yener İnce'den kötü haber: Feghouli ve Fernando'nun durumu ciddi gibi – Fotomaç – 19 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Yener İnce'den kötü haber: Feghouli ve Fernando'nun durumu ciddi gibi

    Yener İnce'den kötü haber: Feghouli ve Fernando'nun durumu ciddi gibi

    Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor'la sahasında 1-1 berabere kalıp 2 puan bırakan 'da ilk ayrı sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan 3 oyuncu moralleri bozdu. Maç sonu ise takım doktor Yener İnce'den konuyla ilgili kısa bir açıklama geldi.

    takım doktoru Yener İnce, sakatlanan oyuncularla ilgili olarak "Feghouli ve Fernando'nun sakatlıkları ciddi gibi" açıklamasını yaptı. (Aspor)

    Detaylar geliyor...

    1. 19.10.2018 22:51
    2. Güncelleme: 19.10.2018 23:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yener İnce'den kötü haber: Feghouli ve Fernando'nun durumu ciddi gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN