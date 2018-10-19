Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den doğum günü sürprizi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, canlı yayında beIN Sports muhabiri Kutlu Akpınar'ın doğum gününü kutladı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesi ince bir harekete imza attı. erim, beIN Sports muhabiri Kutlu Akpınar'a doğum günü sürprizi yaptı. Pasta getiren Fatih Terim, Akpınar'a, " Sen bizim için değerlisin" dedi.
Akpınar, sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Fatih Terim ve Galatasaray'a teşekkür etti.
- 19.10.2018 23:34
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 4
Yorum
nevzat artık belhanda ve feguli yerine yunusu muğdatı alt yapıdan bi forveti seyretmek istiyoruz maç kaybedersek de onlarla kaybedelim.
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Galatasaray'da Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlandı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bunlar nası bi sakatlık bi acıklaması varmı acaba fatih hoca samet hoca kadar cesaretin yok kendi sahanda oynat artık gençleri yeter ya
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Ozan Kabak adama resmen daldı, penaltı verdi ama kırmızı kart nerede?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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