Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den doğum günü sürprizi – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    'den sürprizi

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den doğum günü sürprizi

    , canlı yayında beIN Sports muhabiri 'ın doğum gününü kutladı.

    , maçı öncesi ince bir harekete imza attı. erim, beIN Sports muhabiri 'a sürprizi yaptı. Pasta getiren Fatih Terim, Akpınar'a, " Sen bizim için değerlisin" dedi.

    Akpınar, sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Fatih Terim ve Galatasaray'a teşekkür etti.

    1. 19.10.2018 23:34
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