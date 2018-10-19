Fernando Muslera: "Sakatlıklar bütün oyun planımızı değiştirdi"
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim'in ilk yarıda yaşanan sakatlıklarla ilgili soyunma odasında söylediği sözleri aktardı.
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 1-1 berabere biten Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Muslera, yaşadıkları talihsiz sakatlıklara rağmen aldıkları 1 puanın iyi bir sonuç olduğunu ifade etti.
İşte Muslera'nın açıklamaları:
"Soyunma odasında hocamız bize 'Bunca yıldır futbolun içindeyim hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum' dedi. Sakatlıklar nedeniyle bütün oyun planımız değişti. Bu sakatlıklar olmasaydı rakip oyundan düşünce alternatifleri kullanabilecektik. Maçın geneline bakıldığında Bursaspor'a net şans vermeye bir Galatasaray seyrettik. Penaltı haricinde çok net pozisyonun hatırlamıyorum. Ne olursa olsun 1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu tip 1 puanlar ligin sonunda sizi şampiyon yapabiliyor. Bu sakatlıkların ardından bu sonuç da çok kötü değil diyebiliriz."
- 19.10.2018 23:05
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ozan Kabak adama resmen daldı, penaltı verdi ama kırmızı kart nerede?
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Bugün GS'nin nasıl kollandığını herkes gördü! Mariano adam taban giriyor! Sarı kart yok! Omuz omuza mücadellerde GS aleyhine kararlar!
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
tarafkartal Bugün GS'nin nasıl kollandığını herkes gördü! Adam N.daye ceza alanında adamı itip yere düşürüyor! Uyarı var sadece!!!
Fernando Muslera: "Sakatlıklar bütün oyun planımızı değiştirdi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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