Fatih Terim’den 1 değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor karşısında ligin 8. haftasındaki Antalyaspor maçına göre ilk 11’de değişiklik olarak sakat olan Henry Onyekuru'nun Sofiane Feghouli’ye görev verdi.
Galatasaray, Bursaspor karşısında, Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Fernando, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş ilk 11 ile 3 puan arayacak.
- 19.10.2018 19:44
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu
Toplam 1
Yorum
tepe tepe kullanin adamlarin dogru duzgun alt yapisi yok, herseye atliyorlar, sonra da euro artinca, uefa ya odeyemeyiz diyip sabitliyorlar.rezilsin beinsport
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Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Hayırlısı olsun.Adalet yerini bulacak inşAllah
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Görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
ADAM HAKLI BEYLER, DAĞILIN!! Yani transfer olup birkaç gün sonra müthiş maç çıkarıp sonra adaletsizce forma alamazsan kimse sana bunu açıklayamaz.Form düşer tabiki.
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