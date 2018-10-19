Fatih Terim’den 1 değişiklik – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    ’den 1 değişiklik

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>’den 1 değişiklik

    Galatasaray Teknik Direktörü , karşısında ligin 8. haftasındaki maçına göre ilk 11’de değişiklik olarak sakat olan 'nun ’ye görev verdi.

    Galatasaray Teknik Direktörü , karşısında 11'i bozmadı. Terim, son olarak ligin 8. haftasında deplasmandaki maçına göre 1 değişlik yaptı. Savunma ve orta sahadaki futbolcularını bozmayan deneyimli teknik adam, hücumda da milli takımdan sakat dönen 'nun yerine 'ye şans verdi.

    Galatasaray, karşısında, Muslera, Mariano, Ozan Kabak, , , , Badou Ndiaye, Younes , , Garry Rodrigues ve ilk 11 ile 3 puan arayacak.
    1. 19.10.2018 19:44
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