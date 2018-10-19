Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı. Aytaç'ın attığı gole karşılık vererek takımına 1 puanı getiren Eren Derdiyok, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Eren Derdiyok'un açıklamaları şu şekilde:

"İçeride oynadığımız maçları hep kazanmak istiyoruz, bu seriyi sürdürmek istiyorduk. Bursaspor iyi oynadı, istediğimiz futbolu tam sergileyemedik. Üzgünüz. Eleştiriler oluyor, olacaktır da. Ağzımdan çıkan şeyler hemen haber konusu, eleştiri konusu oluyor. Golden sonra yaptığım sevinç, 'Bu da bir cevap olsun' şeklindeydi."