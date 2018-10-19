Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Bursaspor karşısında attığı golle Galatasaray'a 1 puanı getiren Eren Derdiyok, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golün ardından yaptığı sevinç hakkında konuşan Eren, "Ağzımdan çıkan şeyler hemen haber konusu, eleştiri konusu oluyor. Golden sonra yaptığım sevinç, 'Bu da bir cevap olsun' şeklindeydi" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı. Aytaç'ın attığı gole karşılık vererek takımına 1 puanı getiren Eren Derdiyok, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Eren Derdiyok'un açıklamaları şu şekilde:
"İçeride oynadığımız maçları hep kazanmak istiyoruz, bu seriyi sürdürmek istiyorduk. Bursaspor iyi oynadı, istediğimiz futbolu tam sergileyemedik. Üzgünüz. Eleştiriler oluyor, olacaktır da. Ağzımdan çıkan şeyler hemen haber konusu, eleştiri konusu oluyor. Golden sonra yaptığım sevinç, 'Bu da bir cevap olsun' şeklindeydi."
- 19.10.2018 23:10
- Güncelleme: 19.10.2018 23:39
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 5
Yorum
sam bahane hazir zaten guptan çikamazlar.donk u koy yine bakalim oluyormu. tesadufen kazanilan maç oldukca buyutulmustu.
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 5
Yorum
nevzat artık belhanda ve feguli yerine yunusu muğdatı alt yapıdan bi forveti seyretmek istiyoruz maç kaybedersek de onlarla kaybedelim.
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Galatasaray'da Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlandı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bunlar nası bi sakatlık bi acıklaması varmı acaba fatih hoca samet hoca kadar cesaretin yok kendi sahanda oynat artık gençleri yeter ya
Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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