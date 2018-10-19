Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    gol sevincinin nedenini açıkladı

    Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı

    karşısında attığı golle 'a 1 puanı getiren , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golün ardından yaptığı sevinç hakkında konuşan Eren, "Ağzımdan çıkan şeyler hemen haber konusu, eleştiri konusu oluyor. Golden sonra yaptığım sevinç, 'Bu da bir cevap olsun' şeklindeydi" dedi.

    'in 9. haftasında , evinde 'la 1-1 berabere kaldı. Aytaç'ın attığı gole karşılık vererek takımına 1 puanı getiren , maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Eren Derdiyok'un açıklamaları şu şekilde:

    "İçeride oynadığımız maçları hep kazanmak istiyoruz, bu seriyi sürdürmek istiyorduk. Bursaspor iyi oynadı, istediğimiz futbolu tam sergileyemedik. Üzgünüz. Eleştiriler oluyor, olacaktır da. Ağzımdan çıkan şeyler hemen haber konusu, eleştiri konusu oluyor. Golden sonra yaptığım sevinç, 'Bu da bir cevap olsun' şeklindeydi."

    Eren: 1 puan aldığımız için hem mutluyuz hem de üzgünüz

    1. 19.10.2018 23:10
    2. Güncelleme: 19.10.2018 23:39
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