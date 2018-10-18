Sehiç için gurur verici
Menajer Fatih İlek, Galatasaray’la anılan İbrahim Sehiç’in transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'DE İLK ÜÇE GİRER
İbrahim Sehiç'in tecrübeli bir kaleci olduğunu belirten Fatih İlek, "Türkiye'de iyi kaleciler arasında ben kendisini ilk 3 içerisinde görüyorum" ifadesini kullandı. Sezon başında 30 yaşındaki file bekçisi için Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de görüştüklerini anlatan İlek, "Kulüpler arasında şartlar oluşursa, bizden de yardım istenirse transferi için elimizden geleni yaparız" ifadesini kullandı.
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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