Sehiç için gurur verici – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Sehiç için gurur verici

    Sehiç için gurur verici

    Menajer , ’la anılan İbrahim Sehiç’in transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    'dan maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrılmak istediği belirtilen İbrahim Sehiç, ile anılırken konuyla ilgili menajer 'ten açıklama geldi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan İlek, "İbrahim Sehiç'in 1 sene daha 'la kontratı var, sezon başında buraya gelmesi için çok büyük bir mücadele verdik. 'ın Sehiç'e talip olması gurur verici ama Erzurumspor'un futbolcusu, kararı onlar değerlendirecek" dedi.

    TÜRKİYE'DE İLK ÜÇE GİRER
    İbrahim Sehiç'in tecrübeli bir kaleci olduğunu belirten , "'de iyi kaleciler arasında ben kendisini ilk 3 içerisinde görüyorum" ifadesini kullandı. Sezon başında 30 yaşındaki file bekçisi için Galatasaray, ve ile de görüştüklerini anlatan İlek, "Kulüpler arasında şartlar oluşursa, bizden de yardım istenirse transferi için elimizden geleni yaparız" ifadesini kullandı.
    1. 18.10.2018
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