Neden CAS’a başvurdu? – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Neden ’a başvurdu?

    Neden <a href="/index/cas?id=b7364ed9-7743-4793-a37c-ea403c97e0db" class="" rel="tag">CAS</a>’a başvurdu?
    , 'nın yeniden inceleme kararı sonrasında 'a başvurmalarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan rahat olmalarını isteyen Cengiz, "Hiçbir sorun yok. Her şey kontrol altında. Hiç merak etmesinler. Her atılan adım bilinçli ve önceden planlanmış. Hiçbir adımımız rastgele değil" diye konuştu.
    1. 18.10.2018
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