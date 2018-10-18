Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok – Fotomaç – 18 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'da Onyekuru, ve Rodrigues maçında yok

    Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok

    'da sakatlığı bulunan , ve Rodrigues'in karşısında forma giymesi beklenmiyor

    Spor Kulübü, sarı kırmızılı futbolcuların sakatlık durumları ile ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği ve oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Öte yandan Younes , ve 'un sakatlıkları ile ilgili tedavi süreçlerine devam edildiği de kaydedildi.

    Açıklama şu şekilde: "Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir. Younes Belhanda'nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues'in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir. Henry Onyekuru'nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk'un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir. Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır."
    1. 18.10.2018 17:07
    2. Güncelleme: 18.10.2018 17:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN