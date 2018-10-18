Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Galatasaray'ın Alman ekibi Schalke 04 ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden temin edebileceği belirtildi.
Açıklamada, biletlerin GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı, Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerinin ise biletleri yarın saat 11.00'den itibaren temin edebilecekleri kaydedildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Galatasaray-Schalke 04 maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
Kategori 12 misafir: 150 lira
Kategori 11: 150 lira
Kategori 10: 175 lira
Kategori 9: 250 lira
Kategori 8: 300 lira
Kategori 7: 400 lira
Kategori 6: 600 lira
Kategori 5: 750 lira
Kategori 4: 800 lira
Kategori 3: 800 lira
Kategori 2: 900 lira
Kategori 1: 1000 lira
- 18.10.2018 15:26
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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