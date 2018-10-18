Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    - 04 maçının biletleri satışa çıktı

    <a href="/index/galatasaray_360186657892?id=3244342f-a271-458a-9df6-4ce02ec4287d" class="" rel="tag">Galatasaray</a>-<a href="/index/schalke?id=b6b24e40-74c0-497a-b187-4813a95f411f" class="" rel="tag">Schalke</a> 04 maçının biletleri satışa çıktı

    'ın Alman ekibi 04 ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden temin edebileceği belirtildi.

    Açıklamada, biletlerin GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı, logolu Passolig kart sahiplerinin ise biletleri yarın saat 11.00'den itibaren temin edebilecekleri kaydedildi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki - 04 maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 12 misafir: 150 lira

    Kategori 11: 150 lira

    Kategori 10: 175 lira

    Kategori 9: 250 lira

    Kategori 8: 300 lira

    Kategori 7: 400 lira

    Kategori 6: 600 lira

    Kategori 5: 750 lira

    Kategori 4: 800 lira

    Kategori 3: 800 lira

    Kategori 2: 900 lira

    Kategori 1: 1000 lira

    1. 18.10.2018 15:26
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