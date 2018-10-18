Eşref Hamamcıoğlu: "Zamanları yoktur!"
Divan Başkanı Hamamcıoğlu’ndan sahte imzalarla ilgili ilginç savunma...
Divan Başkanı Hamamcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Bu çocuklar kendi özgür iradesiyle kulübe başvurmuşlardır, öneren üyelerde imzalarının arkasındalar. Referans olanların bazıları sözle referans olmuştur, üyelik başvurusuna imza atacak zamanları olmadığı için başkaları imzalamıştır. Bu bir ciddiyetsizliktir ama bunu sahtekarlık olarak göstermek çocukları hapse attırmakla suçlamak yanlıştır.
OLAY NASIL OLDU?
Galatasaray Lisesi mezunu 210 kişi üyelik için kulübe başvururken 141'inin evraklarında sahte imza tespit edildi. Tüzük gereğince, üyelik başvurusu yapanların kulübe üye olan 2 kişiyi referans göstermesi gerekiyor. İncelemede, 141 kişinin referans gösterdiği kişilerin evraklardaki imzalarının tutmadığı fark edildi ve soruşturma başlatıldı.
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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