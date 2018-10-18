Eşref Hamamcıoğlu: "Zamanları yoktur!" – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Eşref Hamamcıoğlu: "Zamanları yoktur!"

    Eşref Hamamcıoğlu: "Zamanları yoktur!"

    Divan Başkanı Hamamcıoğlu’ndan sahte imzalarla ilgili ilginç savunma...

    'da bu yıl üyelik için başvuran Galatasaray Lisesi mezunu 210 kişinin 141'inin evraklarında sahte imza tespit edilmesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklamada Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan geldi. Özgür Sancar'a konuşan "Ne bir sahtekarlık söz konusudur ne de hapis cezası söz konusudur" ifadesini kullandı.

    Divan Başkanı Hamamcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Bu çocuklar kendi özgür iradesiyle kulübe başvurmuşlardır, öneren üyelerde imzalarının arkasındalar. Referans olanların bazıları sözle referans olmuştur, üyelik başvurusuna imza atacak zamanları olmadığı için başkaları imzalamıştır. Bu bir ciddiyetsizliktir ama bunu sahtekarlık olarak göstermek çocukları hapse attırmakla suçlamak yanlıştır.

    OLAY NASIL OLDU?
    Galatasaray Lisesi mezunu 210 kişi üyelik için kulübe başvururken 141'inin evraklarında sahte imza tespit edildi. Tüzük gereğince, üyelik başvurusu yapanların kulübe üye olan 2 kişiyi referans göstermesi gerekiyor. İncelemede, 141 kişinin referans gösterdiği kişilerin evraklardaki imzalarının tutmadığı fark edildi ve soruşturma başlatıldı.
    1. 18.10.2018
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