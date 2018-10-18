GalatasarayBaşkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cengiz, "Hayırlı uğurlu olsun. Hocamız çok iyi bir Galatasaraylı. Camiamızın Fatih hocamızla hukuku eskiye dayanıyor. İnşallah birlikteliği sonsuza kadar başarılarla taçlanmasını istiyoruz" dedi. Maaşının TL ile alacak olmasıyla ilgili olarak ise, "Yasalara uygun şekilde hareket ediyoruz ve Fatih hocamız bu konuda önderlik yapıyor" diye konuştu.