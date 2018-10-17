Galatasaray'da maraton başlıyor! – Fotomaç – 17 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'da maraton başlıyor!

    Galatasaray'da maraton başlıyor!

    ’da Bursa maçıyla başlayacak ve ile devam edecek 5 maçlık seri 19 gün sürecek. Arada bir de derbisi var

    Milli ara sonrası 'ı tam anlamıyla tufan bekliyor. Süper Ligde 18 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da maçı hazırlıkları devam ediyor. ve maçlarında 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürerek Şampiyonlar Ligi'ndeki maçına moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor. Cuma günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek Galatasaray'ı milli takım arasının sona ermesi ile birlikte yoğun bir maç temposu beklerken sarıkırmızılılar, ve Şampiyonlar Ligi'nde 19 gün içinde 5 maça çıkacak.

    OZAN'LA DEVAM
    'de ve Avrupa'da iddiasını sürdürmek isteyen teknik direktör , Bursaspor karşılaşmasıyla zorlu bir döneme gireceklerini belirterek yedek/as her an oynayacakmış gibi tüm takımdan hazır olmalarını istedi. Terim, Bursaspor maçının kadrosunu da aşağı yukarı belirledi. Tecrübeli hoca, savunmanın ortasında Ozan ve Serdar ikilisinin performansından oldukça memnun. Sağ bekte Mariano'ya şans vermesi beklenen Fatih Terim, Emre Akbaba'nın yoluğunda Belhanda-Ndiaye-Ryan Donk üçlüsüne formayı verecek. 'yu ise Schalke maçına saklayacak.

    1. 17.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da maraton başlıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN