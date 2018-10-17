Milli ara sonrası Galatasaray'ı tam anlamıyla tufan bekliyor. Süper Ligde 18 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Erzurum ve Antalyaspor maçlarında 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürerek Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçına moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor. Cuma günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek Galatasaray'ı milli takım arasının sona ermesi ile birlikte yoğun bir maç temposu beklerken sarıkırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 19 gün içinde 5 maça çıkacak.



OZAN'LA DEVAM

Türkiye'de ve Avrupa'da iddiasını sürdürmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, Bursaspor karşılaşmasıyla zorlu bir döneme gireceklerini belirterek yedek/as her an oynayacakmış gibi tüm takımdan hazır olmalarını istedi. Terim, Bursaspor maçının kadrosunu da aşağı yukarı belirledi. Tecrübeli hoca, savunmanın ortasında Ozan ve Serdar ikilisinin performansından oldukça memnun. Sağ bekte Mariano'ya şans vermesi beklenen Fatih Terim, Emre Akbaba'nın yoluğunda Belhanda-Ndiaye-Ryan Donk üçlüsüne formayı verecek. Fernando'yu ise Schalke maçına saklayacak.