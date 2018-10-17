Galatasaray, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'a farklı kaybetti – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    , Rus ekibi Ekaterinburg'a farklı kaybetti

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Rus ekibi <a href="/index/ummc?id=33c6f8e9-b518-45d4-b419-9699d23005d8" class="" rel="tag">UMMC</a> Ekaterinburg'a farklı kaybetti

    Kadınlar Süper Kupası'nı, 'ı 79-40 yenen Rus ekibi Ekaterinburg kazandı.

    Geçen sezonun Ligi şampiyonu Ekaterinburg ile Kadınlar 'nın sahibi , 'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda karşılaştı.

    Ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-8 önde tamamladı. Fakat sarı-kırmızılılar, devre arasına gidilirken farkı 8 sayıya (38-30) indirdi.

    Üçüncü periyodu 60-36 üstünlükle tamamlayan Ekaterinburg, son 10 dakikada potasında yalnızca 4 sayı gördüğü maçı 79-40 kazandı.

    Ekaterinburg böylece 2013 ve 2016'dan sonra kupayı 3. kez müzesine götürdü.

    1. 17.10.2018 18:56
    2. Güncelleme: 17.10.2018 18:56
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