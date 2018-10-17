Cimbom’dan Sehiç’e kanca – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Cimbom’dan Sehiç’e kanca

    Cimbom’dan Sehiç’e kanca

    , kaleciyi devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor

    'nın arkasına yedek bir kaleci transferi yapmak isteyen , 'dan İbrahim Sehiç'i kadrosuna katmak istiyor. 'da maaşını alamadığı belirtilen eldivenin, devre arasında ipleri koparmaya hazır olduğu öğrenildi. Sarı- kırmızılı takımın, kulübünden ayrılma kararı alması halinde 30 yaşındaki file bekçisinin transferi için devreye gireceği öğrenildi.

    ERZURUM'A BEDELSİZ GELDİ
    Karabağ Ağdam'dan sezon başında bedelsiz bir şekilde Erzurum'a gelen Sehiç, bu sezon çıktığı 6 lig maçının 2'sinde kalesini gole kapatırken, toplamda kalesinde 5 gol gördü.

    1. 17.10.2018
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