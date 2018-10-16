Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    : 'in önünü açtım

    Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım

    Deneyimli , A Teknik Direktörü Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu.

    , döneminde A 'ndan yardımcı antrenörlük teklifi aldığını, teklifi kabul etmediğini, kendisinin yerine de 'in göreve başladığını söyledi. Vural, 'Milli takımın teklifini reddettim, ülkeye bir 'İmparator' kazandırdım" dedi.

    A Milli Futbol Takımı hakkında Radyospor'a konuşan Yılmaz Vural;

    " A Milli Futbol Takımı'ın başında şu anda bir var. Biz ne diyebiliriz? Halkın teveccühü bizden yana, bizim bu konuda bir şey konuşmamız etik olmaz. Fakat insanların bir isteği var. Bu gerçek... Keşke böyle bir istek oluşmasa da başarılı olsa... Her Türk antrenör gibi benim de Milli takım hayalim var. Bir değişiklik de olacak gibi... Benim savunduğum düşünce; Milli takım yabancıyla olmaz! Bize ait insanların orada olması lazım! Bazı insanlar, 'Ne yaptın? diyor... Türkiye'de en çok maç yöneten 1. antrenörüm, sezon bazında ise en çok görev almış antrenörüm. Bunu yapmak kolay mı?" ifadelerini kullandı.

    Eski Başkanı 'in kendisini arayarak Sepp Piontek'in yardımcısı olmak için teklif yaptığını anlatan Vural, kabul etmediği göreve Fatih Terim'in getirildiğini söyledi. Tecrübeli hoca, Türk futboluna Fatih Terim gibi bir 'İmparator' kazandırdığını söyledi.

    Yılmaz Vural yaşananları şu şekilde anlattı:

    "1989 yılında Şenes Erzik beni aradı. O dönem 'da görev alıyorum. 36 yaşındayım… Bana 'Milli Takım'da çalışır mısın?' dedi. Çok heyecanlandım. Milli Takım teklif edilmiş... Bir gün sonra Ulus'ta eski federasyon binasında buluştuk. Teklif yaptılar. Ben de, 'Milli takımda seve seve çalışırım" cevabını verdim. Bir gün sonra yeniden federasyon binasına gittim. Sepp Piontek'i açıkladıklarını, beni de yardımcısı olarak düşündüklerini söylediler. Fatih Terim'i de Ümit Milli Takım'a almayı düşünüyorlardı. Kabul etmedim. Nedenini sorduklarında da 'Ben yabancıya karşıyım. Bir sürü söylemlerim var bu konuda… Şimdi bir yabancının altında çalışmam doğru olmaz. Kendi prensiplerime aykırı olur' dedim. Bana pişman mısın diye soruyorlar. Neden pişman olayım? Bak Fatih Terim'in önünü açmışız farkında olmadan. Ülkeye bir 'İmparator' kazandırdım"

    1. 16.10.2018 21:13
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