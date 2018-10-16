Yerliler masaya – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Yerliler masaya

    Yerliler masaya

    Yönetim, yerli oyuncuların döviz cinsi sözleşmelerini ’ye çevirmek için milli aradan sonra toplantı yapacak. İlk sırada Serdar ve var

    Hazine ve , Türk parasının kıymetinin korunması ilkesi çerçevesinde futbol kulüplerinde yerli ve pasaportu olan oyuncuların sözleşmelerinin 'ye çevrilmesine karar vermişti. Kulüpler Birliği'nde de onaylanan kararla ilgili bu hafta harekete geçiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli takım kamplarının sona ermesiyle yerli ve TC pasaportu olan oyuncularla toplu halde masaya oturacak.

    KUR SABİTLENECEK
    İlk görüşme ve ile olacak. İki oyuncudan yeni kontratlara imza atması istenecek. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen Ömer Bayram ilk yıl 500 bin euro, sonraki iki sezon ise 400 bin euro ücret alacaktı. İki yıl daha mukavelesi bulunan Serdar Aziz ise yıllık garanti 2 milyon euro kazanıyor. Yeni anlaşmalarda bu paralar Türk Lirası'na çevrilecek. Euro kuru ise 5.2 TL'de sabitlenecek.

    EREN NE OLACAK?
    İsviçre pasaportu bulunan Eren Derdiyok'un durumu merak konusu. Kontratına göre bu sezon 2 milyon 150 bin euro sabit ücret ödenecek golcü oyuncunun, Türk Lirası'na geçme konusunda yönetimi zorlaması bekleniyor.

    SİNAN'DA ÇİFTE KAYIP
    650 bin euro sabit ücrete oynayan Sinan Gümüş, Türk Lirası'na geçince 400 bin TL'ye yakın kaybı olacak. Sözleşmesi bitecek olan genç oyuncunun gelecek yıl maaşının 1.5 milyon euro'ya yükseltilmesi gündemdeydi. Sinan'ın yeni kontratındaki kaybı ise daha da artacak.

    1. 16.10.2018
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