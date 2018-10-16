Sahte imzalar savcılık yolunda – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    imzalar savcılık yolunda

    Sahte imzalar savcılık yolunda

    'da imza konusu gündemdeki yerini koruyor.

    Kulübe, A kontenjanından üye olmak isteyen 141 liselinin başvurusunda referans olarak gösterdikleri üyelerin imzalarının olduğunun ortaya çıkması ortalığı karıştırmıştı. Yönetimden konuyu açıklığa kavuşturması istenirken kulübün, savcılığa intikal ettirmek için hazırlık yaptığı iddia edildi.
    1. 16.10.2018
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