Potada rakip Leonessa
- 16.10.2018
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
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