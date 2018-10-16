Potada rakip Leonessa – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Potada rakip Leonessa

    Potada rakip Leonessa
    Takımı, ULEB A Grubu üçüncü maçında bugün 'nın Germani Brescia Leonessa ekibini konuk edecek. Sinan Erdem'de oynanacak zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
    1. 16.10.2018
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