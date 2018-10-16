Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cuma günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde çift kale maç oynandığı aktarıldı.
Tedavisi tamamlanan Eren Derdiyok'un antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Selçuk İnan'ın ise sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı belirtildi.
Aldığı darbe nedeniyle adale kasında kanama oluşan Ryan Donk'un takımdan ayrı çalıştığı duyuruldu.
Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'nin antrenmanda yer almadığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16.10.2018 13:55
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Ljajic için kritik madde
Toplam 1
Yorum
murat1903 6.5 edecek oyuncu değil saçmalamayın ya
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4 maçta 12 puan planı
Toplam 1
Yorum
tutkun Hadi inşAllah
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 2
Yorum
Yeni Güneş'imiz Karaman!. palabıyık umut ümit fıratla burada kazanıyorlar ama yabancı hakemle vardar östersunds arnavutluku yenemiyorlar
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