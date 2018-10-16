Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'da maçı hazırlıkları

    Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları

    , 'in 9. haftasında 19 Ekim Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde çift kale maç oynandığı aktarıldı.

    Tedavisi tamamlanan 'un antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, 'ın ise sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı belirtildi.

    Aldığı darbe nedeniyle adale kasında kanama oluşan 'un takımdan ayrı çalıştığı duyuruldu.

    Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan , Garry Rodrigues, Younes , Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'nin antrenmanda yer almadığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 16.10.2018 13:55
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