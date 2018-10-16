Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi
Galatasaray Spor Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını ve sözleşmede 3 yıllık opsiyon maddesinin yer aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada Fatih Terim'in boş mukaveleye imza attığı ve ücretinin Türk Lirası üzerinden belirleneceği kaydedildi.
Sarı kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.
Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Galatasaray'da 17 kupa kazanan Fatih Terim, 302 maçta 198 galibiyet, 65 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Terimli Galatasaray, 647 gol atarken kalesinde 277 gol gördü.
"HAYALLER GERÇEKLEŞENE KADAR!"
Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından da bir paylaşım geldi. Paylaşımda, "İmparator Fatih Terim ile hayaller gerçekleşene kadar!" denildi.
- 16.10.2018 20:10
- Güncelleme: 16.10.2018 21:07
- Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Galiba Arda, yıllar önce kendisine yapılmış bir şeyi, daha fazlasıyla sahibine iade etti ! Neticesinede mecburen katlanacaktir !
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 9
Yorum
BAŞAKŞEHİR YETEER BİRİNE KAFA ATIP ALKOLLU BİR ŞEKİLDE SİLAHLA HASTANE BASAN ADAMA SADECE PARA CEZASI VERMEK KİTAPSIZLIKTIR, BAŞAKŞEHİR KULUBÜDE SUÇLUDUR.
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Yusuf Yazıcı görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
TS TARAFTAR... Bu çocuğun kafası Burak ve Olcay'la İstanbul'a gittiği günden beri karışık... Acil satılması lazım...yoksa Elimizde patlıcak...
Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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