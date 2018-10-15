West Ham da ilgileniyor – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    West Ham da ilgileniyor

    West Ham da ilgileniyor

    'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve 'ın ilgilendiği stoper adayları arasında yer alan 'e 'den talip çıktı.

    'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve 'ın ilgilendiği stoper adayları arasında yer alan 'e 'den talip çıktı. ,'ın devre arasında Cahill'i kadrosuna katmak isteği belirtildi. Menajer 'nin tecrübeli bir stoper istediği ve 'e sıcak baktığı bildirildi.

    1. 15.10.2018
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