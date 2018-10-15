West Ham da ilgileniyor
Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Galatasaray'ın ilgilendiği stoper adayları arasında yer alan Gary Cahill'e Premier Lig'den talip çıktı.
Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Galatasaray'ın ilgilendiği stoper adayları arasında yer alan Gary Cahill'e Premier Lig'den talip çıktı. West Ham United,'ın devre arasında Cahill'i kadrosuna katmak isteği belirtildi. Menajer Manuel Pellegrini'nin tecrübeli bir stoper istediği ve Gary Cahill'e sıcak baktığı bildirildi.
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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