Terim’in hedefi 4’te 4 – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Terim’in hedefi 4’te 4

    Terim’in hedefi 4’te 4

    , , ve F.Bahçe'yi gözüne kestirdi

    Milli araya galibiyetiyle giren , karşılaşmasıyla başlayacak zorlu süreçten de başarıyla çıkmanın planlarını yapıyor. Hedef , , ve F.Bahçe maçlarından alınacak galibiyetlerle hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de 'de avantaj yakalamak. Milli arayı 4 maçtan 12 puan almak üzerine kuran , 4 maç içinde 4 farklı sistem üzerine çalışıyor. BURSA maçında taraftarın büyük desteğine güvenen tecrübeli teknik adam aynı şekilde Schalke maçından da 3 puan bekliyor. Ardından çıkılacak Malatyaspor maçının deplasmanda olması yüzünden özel bir taktik belirleyen Terim, F.Bahçe maçını ise kırılma maçı olarak görüyor. Terim'e göre derbiden her türlü sonuç çıkabilir. Çünkü adı üzerinde bir derbi. Bu yüzden 3 maçı da kazanıp derbiye hazır olmanın hayallerini kuruyor.

    15 DAKİKADA İŞİ BİTİRECEK
    Terim'in 4 maçlık hedefinin ana planı ilk 15 dakikada gol bulmak üzere... Rakiplerini yoğun bir baskı ile boğup, golü bulduktan sonra taraftarın da desteğiyle geri dönüşlere izin vermemek isteyen tecrübeli teknik adam özellikle bu konu üzerinde titizlikle çalışıyor. Maça hızlı başlama, çabuk gol bulma, oyunu dengede tutma, enerjilerini iyi kullanma konusunda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

    YUNUS'U İLK 11'E HAZIRLIYOR
    Galatasaray'da Schalke 04 maçı öncesinde rotasyon da gündemde... Muğdat'a forvette görev vermeyi düşünen tecrübeli teknik adamın Ozan Kabak, Mariano, , Ndiaye, Feghouli ve Yunus Akgün'ü de 11'de oynatma konusunda kafasında bazı fikirlerin oluştuğu gelen bilgiler arasında. Terim'in özellikle Yunus'u Bursa maçında 11'de ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor.

    MUĞDAT'LA SÜRPRİZ YAPACAK
    Teknik direktr Fatih Terim, Stadı'nda oynanacak Bursaspor maçı için milli arada sürpriz denemeler yapıyor. Sözleşmesinde TL kuruna dönmeyi kabul etmediği ileri sürülen Eren dışında elindeki tek forvet formasyonlu isim olan Muğdat'ı Bursa maçında 11'e hazırlıyor. Terim ayrıca idmanlarda galibiyetini getiren Donk ve Maicon hamlesini de geliştirmeye çalışıyor.

    1. 15.10.2018
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