Mustafa Cengiz'den Hakan Gedikli'ye ziyaret – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'den 'ye ziyaret

    Mustafa Cengiz'den Hakan Gedikli'ye ziyaret

    Kulübü Başkanı , GYO Genel Müdürü 'yi makamında ziyaret etti.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü Şener'in de yer aldığı ziyarette , temmuz ayında GYO Genel Müdürlüğü görevine atanan 'ye "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

    Galatasaray Kulübünün, Emlak Konut ile gerçekleştirdiği Riva ve Florya projelerinin ziyaretteki öncelikli konular arasında olduğu belirtildi.

    Mustafa Cengiz'in ziyaret sonunda Gedikli'ye isminin yazıldığı 61 numaralı Galatasaray forması ve plaket hediye ettiği aktarıldı.

    1. 15.10.2018 23:10
    2. Güncelleme: 15.10.2018 23:11
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