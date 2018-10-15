Linnes için sıraya girdiler
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Linnes'e Red Bull Salzburg ve eski kulübü Molde talip oldu.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Linnes'e Red Bull Salzburg ve eski kulübü Molde talip oldu. Ancak Galatasaray forması giymekten memnun olan Norveçli oyuncu ve ailesi kesin olarak sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Yönetimin de futbolu ve profesyonel yaşantısı ile örnek olan Martin Linnes'in sözleşmesini uzatmasına kesin gözle bakılıyor.
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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