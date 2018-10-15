Linnes için sıraya girdiler – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Linnes için sıraya girdiler

    Linnes için sıraya girdiler

    ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'e ve eski kulübü Molde talip oldu.

    ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'e ve eski kulübü Molde talip oldu. Ancak forması giymekten memnun olan Norveçli oyuncu ve ailesi kesin olarak sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Yönetimin de futbolu ve profesyonel yaşantısı ile örnek olan 'in sözleşmesini uzatmasına kesin gözle bakılıyor.

    1. 15.10.2018
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