Linnes için sıraya girdiler

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Linnes'e Red Bull Salzburg ve eski kulübü Molde talip oldu. Ancak Galatasaray forması giymekten memnun olan Norveçli oyuncu ve ailesi kesin olarak sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Yönetimin de futbolu ve profesyonel yaşantısı ile örnek olan Martin Linnes'in sözleşmesini uzatmasına kesin gözle bakılıyor.