Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Sarı-Kırmızılı kulüp CAS'a başvurduğunu açıkladı
Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 15.10.2018 23:17
- Güncelleme: 15.10.2018 23:19
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Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 7
Yorum
HagiHagi Umarim adalet yerini bulur. Suc fakir icinde unlu parasi olan futbolcu icinde suctur.
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Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 7
Yorum
Arda Adaşımın yaptığı hoş değil Berkay Asena çarpık ilşkileri ile insanların nasıl yüzüne bakıyor ülkeyi terk etsinler.
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Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
Toplam 1
Yorum
Başaran 12 Adamı kiralık duyduk seneye 6 milyon euro sözleşme yapılmış borçlar İngiliz finans kuruluşundan alınıp oyuncu parası ödenmiş duyduk vay be
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