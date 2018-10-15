Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan Alman ve İspanyol iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin bu nedenle panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, istenmeyen bir sonuçla karşılaşmamak için CAS'a başvuru yapacak.



BİZ DE İTİRAZ EDİYORUZ!

Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'nın yeniden inceleme başlatmasını doğru bulmadıklarını söyledi. 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptıklarını ve bu anlaşmaya uyduklarını belirten Cengiz, "Ancak gördüğüm kadarıyla, hakimler kurulunun itirazı var. Bizim de o itiraza itirazımız var. Biz sözleşme imzaladık çünkü... Biz bu bağlamda hiçbir sorun olmamasına rağmen disiplin Komitesi'nin geçmiş yıllara dair bir iddiası var" dedi.



BUGÜN CAS'A BAŞVURACAKLAR

UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun 4 yıllık yapılandırma anlaşmasına itirazı Galatasaray'ı da harekete geçirdi. Cimbom, CAS yolcusu... Başkan Cengiz, "Pazartesi günü (Bugün) başvurmayı düşünüyoruz. Bu yeniden gözden geçirmenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. UEFA, geçmiş yıllardaki 142 milyon euro'luk zararın göz ardı edildiğini iddia ediyor. Biz ise göz ardı edilmediğini iddia ediyoruz" dedi.



YENİ AVUKAT TEMSİL EDECEK

UEFA, G.Saray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi. Bu karara itiraz eden Galatasaray bugün CAS'a başvuracak ve Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı kulübü CAS sürecinde yeni anlaştığı avukat Kemal Kapulluoğlu'nun temsil edeceği öğrenildi.



GALATASARAY KURBAN SEÇİLDİ

Galatasaray cephesi, Kemal Kapulluoğlu'na güvenirken Kapulluoğlu yaptığı açıklamada anlaşmanın bozulmasını beklemediğini ve Galatasaray'ın kurban olduğunu söyledi. UEFA'nın transfere sınırsız para harcayan PSG'ye yaptırımda bulunmak istediğini kaydeden Kapulluoğlu, "PSG'yi de tekrar inceleme karar verdiler ve bizi de PSG yüzünden tekrar inceleme sürecine dahil ettiler. Ben 4 yıllık anlaşmanın bozulmayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.