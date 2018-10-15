Galatasaray için men cezası talep ettiler – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    için men cezası talep ettiler

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> için men cezası talep ettiler

    'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

    'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. 'ndan Alman ve İspanyol iki üyenin 'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi. Başkan ve yöneticilerin bu nedenle panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, istenmeyen bir sonuçla karşılaşmamak için 'a başvuru yapacak.

    BİZ DE İTİRAZ EDİYORUZ!
    Başkan , 'nın yeniden inceleme başlatmasını doğru bulmadıklarını söyledi. 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptıklarını ve bu anlaşmaya uyduklarını belirten Cengiz, "Ancak gördüğüm kadarıyla, hakimler kurulunun itirazı var. Bizim de o itiraza itirazımız var. Biz sözleşme imzaladık çünkü... Biz bu bağlamda hiçbir sorun olmamasına rağmen disiplin Komitesi'nin geçmiş yıllara dair bir iddiası var" dedi.

    CAS'A BAŞVURACAKLAR
    UEFA 'nun 4 yıllık yapılandırma anlaşmasına itirazı Galatasaray'ı da harekete geçirdi. Cimbom, yolcusu... Başkan Cengiz, "Pazartesi günü () başvurmayı düşünüyoruz. Bu yeniden gözden geçirmenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. UEFA, geçmiş yıllardaki 142 milyon euro'luk zararın göz ardı edildiğini iddia ediyor. Biz ise göz ardı edilmediğini iddia ediyoruz" dedi.

    YENİ AVUKAT TEMSİL EDECEK
    UEFA, G.Saray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi. Bu karara itiraz eden Galatasaray bugün CAS'a başvuracak ve Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı kulübü CAS sürecinde yeni anlaştığı avukat 'nun temsil edeceği öğrenildi.

    GALATASARAY KURBAN SEÇİLDİ
    Galatasaray cephesi, 'na güvenirken Kapulluoğlu yaptığı açıklamada anlaşmanın bozulmasını beklemediğini ve Galatasaray'ın kurban olduğunu söyledi. UEFA'nın transfere sınırsız para harcayan 'ye yaptırımda bulunmak istediğini kaydeden Kapulluoğlu, "'yi de tekrar inceleme karar verdiler ve bizi de PSG yüzünden tekrar inceleme sürecine dahil ettiler. Ben 4 yıllık anlaşmanın bozulmayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

    1. 15.10.2018
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