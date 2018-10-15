Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
A Milli Takım'dan dönen Serdar Aziz ve Ömer Bayram, günü dinlenmeyle geçirdi. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.
Milli Takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 15.10.2018 14:02
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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