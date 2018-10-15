Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçının hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 9. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

    'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yapılan ve 20 dakika süren parkurlu aerob koşuyla başlandı. Daha sonra topla ısınmaya geçilen antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

    A 'dan dönen ve , günü dinlenmeyle geçirdi. ve , fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

    kamplarında bulunan , Garry Rodrigues, Younes , Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise antrenmanda yer almadı.

    Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
    1. 15.10.2018 14:02
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