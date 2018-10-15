Florya'da gergin bekleyiş! – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Florya'da gergin bekleyiş!

    Florya'da gergin bekleyiş!

    'da başta olmak üzere yerli ve özellikle yabancı futbolcular süreci yakından takip ediyor. Oyuncular idmanlarda bir hayli gergin... Devre arası yapması gereken Cimbom'da kimsenin ağzını bıçak açmıyor.

    'nın FFP nedeniyle yeniden incelemeye alması Florya'da da yüzlerin düşmesine neden oldu. Florya'da çalışanından futbolcusuna, futbolcusundan Fatih Terim'e kadar tüm kadronun morali bozuk. Özellikle yabancı oyuncu oyuncuların yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

    TERİM OYUNCULARIYLA KONUŞTU
    Florya'daki idmanlarda oyuncuların bir hayli keyifsiz olduğu kimsenin ağzını bıçak açmadığı bildirildi. Bunun üzerine 'da Fatih Terim, oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı.

    EN AZ 3 TRANSFER YAPACAKLARDI
    Ocak ayında en 3 yapması beklenen Galatasaray'ın bu süreçle birlikte planları da sekteye uğradı. Fatih hocanın da nedeniyle canının sıkkın olduğu gelen haberler arasında.

    BUGÜN CAS'A GİDİYORLAR
    Yönetimi'nin süreçle ilgili olarak bu hafta içinde Fatih Terim ve futbolcularla toplantı yapması bekleniyor. Bilindiği gibi G.Saray Yönetimi bugün CAS'a başvuracak. (Takvim)
    1. 15.10.2018 01:13
    2. Güncelleme: 15.10.2018 01:21
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