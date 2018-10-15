Florya'da gergin bekleyiş!
Galatasaray'da Fatih Terim başta olmak üzere yerli ve özellikle yabancı futbolcular süreci yakından takip ediyor. Oyuncular idmanlarda bir hayli gergin... Devre arası transfer yapması gereken Cimbom'da kimsenin ağzını bıçak açmıyor.
TERİM OYUNCULARIYLA KONUŞTU
Florya'daki idmanlarda oyuncuların bir hayli keyifsiz olduğu kimsenin ağzını bıçak açmadığı bildirildi. Bunun üzerine Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı.
EN AZ 3 TRANSFER YAPACAKLARDI
Ocak ayında en az 3 transfer yapması beklenen Galatasaray'ın bu süreçle birlikte planları da sekteye uğradı. Fatih hocanın da transfer nedeniyle canının sıkkın olduğu gelen haberler arasında.
BUGÜN CAS'A GİDİYORLAR
Galatasaray Yönetimi'nin süreçle ilgili olarak bu hafta içinde Fatih Terim ve futbolcularla toplantı yapması bekleniyor. Bilindiği gibi G.Saray Yönetimi bugün CAS'a başvuracak. (Takvim)
- 15.10.2018 01:13
- Güncelleme: 15.10.2018 01:21
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
Florya'da gergin bekleyiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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