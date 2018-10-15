Cimbom devleri geride bıraktı
Galatasaray son 1.5 sezonluk iç saha performansında yüzde 95'lik galibiyet oranı yakalayarak Avrupa'nın önemli takımlarını geride bıraktı.
Galatasaray son 1.5 sezonluk iç saha performansında yüzde 95'lik galibiyet oranı yakalayarak Avrupa'nın önemli takımlarını geride bıraktı. Geçen sezon ligdeki 17 iç saha maçının 16'sını kazanan ve sadece Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Cimbom, bu sezon da ligde 4'te 4 yaptı. Sarı-kırmızılılar bu oranlarla yüzde 92 orana sahip PSG, yüzde 87 orana sahip Juventus'u geçti.
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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