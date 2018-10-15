Cimbom devleri geride bıraktı

Galatasaray son 1.5 sezonluk iç saha performansında yüzde 95'lik galibiyet oranı yakalayarak Avrupa'nın önemli takımlarını geride bıraktı. Geçen sezon ligdeki 17 iç saha maçının 16'sını kazanan ve sadece Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Cimbom, bu sezon da ligde 4'te 4 yaptı. Sarı-kırmızılılar bu oranlarla yüzde 92 orana sahip PSG, yüzde 87 orana sahip Juventus'u geçti.