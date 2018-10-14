Yatırım gençlere

Galatasaray, maliyeti yüksek isimler Selçuk İnan, Eren Derdiyok gibi futbolcularla yollarını ayıracak. Kontratı 1 yıl uzatılan Donk ile yeniden masaya oturulacak. Kiralık Ndiaye, Onyekuru gibi futbolcular için kulüpleriyle pazarlık yapılacak. Aslan transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelecek.