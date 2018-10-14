Yatırım gençlere – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Yatırım gençlere

    Yatırım gençlere

    , maliyeti yüksek isimler , gibi futbolcularla yollarını ayıracak.

    , maliyeti yüksek isimler , gibi futbolcularla yollarını ayıracak. Kontratı 1 yıl uzatılan Donk ile yeniden masaya oturulacak. Kiralık Ndiaye, Onyekuru gibi futbolcular için kulüpleriyle pazarlık yapılacak. Aslan transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelecek.

    1. 14.10.2018
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