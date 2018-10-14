Yatırım gençlere
Galatasaray, maliyeti yüksek isimler Selçuk İnan, Eren Derdiyok gibi futbolcularla yollarını ayıracak.
Galatasaray, maliyeti yüksek isimler Selçuk İnan, Eren Derdiyok gibi futbolcularla yollarını ayıracak. Kontratı 1 yıl uzatılan Donk ile yeniden masaya oturulacak. Kiralık Ndiaye, Onyekuru gibi futbolcular için kulüpleriyle pazarlık yapılacak. Aslan transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelecek.
- 14.10.2018
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Tamer Tuna: "Beşiktaş'ta teknik direktör olacak kapasitem var"
Toplam 2
Yorum
Bence 2019 Besiktas Teknik Direktor Tamer Tuna Senol Günes Gidecek gibi
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Şarkıcı Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Mustafa Berkayın Caner’in eşine yakınlığı delikanlılığa sığmaz.
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Galatasaray'dan kontratak
Toplam 4
Yorum
Sinan 2000 den sonra şüpheli transferler bu durum patladı BJK de uydu bu işler takımlar başarı varken yapıldı.
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