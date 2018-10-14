Soruşturma başlatıldı
UEFA’YA bağlı CFCB komisyonun karar ve imza yetkisi olan iki komisyonu Soruşturma (AC), Yargı (IC) komisyonları arasında iç çatışma yaşanıyor.
CAS KAFA KARIŞTIRDI
AC ile imzalanan yapılandırma anlaşmasının IC tarafından gözden geçirmeye alınmasına istinaden Başkan Cengiz'in CAS'a gideceğini açıklaması kafa karıştırdı. Hukuken ortada alınmış bir karar yokken, yönetimin sadece bir kararın gözden geçirilmesine itiraz için CAS'a gitme konusunda istekli davranması soru işareti yarattı.
- 14.10.2018
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Tamer Tuna: "Beşiktaş'ta teknik direktör olacak kapasitem var"
Toplam 2
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Bence 2019 Besiktas Teknik Direktor Tamer Tuna Senol Günes Gidecek gibi
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Şarkıcı Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
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Mustafa Berkayın Caner’in eşine yakınlığı delikanlılığa sığmaz.
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Toplam 4
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Sinan 2000 den sonra şüpheli transferler bu durum patladı BJK de uydu bu işler takımlar başarı varken yapıldı.
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