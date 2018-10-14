Soruşturma başlatıldı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Soruşturma başlatıldı

    Soruşturma başlatıldı

    ’YA bağlı CFCB komisyonun karar ve imza yetkisi olan iki komisyonu Soruşturma (AC), Yargı (IC) komisyonları arasında iç çatışma yaşanıyor.

    Bu çatışmanın nedeni 142 milyon euro'luk borcuna karşılık G.Saray'a verilen ikinci yapılandırma anlaşması. AC'nin 5 üyesinden 4'ü hakkında soruşturma başlatıldı.

    CAS KAFA KARIŞTIRDI

    AC ile imzalanan yapılandırma anlaşmasının IC tarafından gözden geçirmeye alınmasına istinaden Başkan Cengiz'in CAS'a gideceğini açıklaması kafa karıştırdı. Hukuken ortada alınmış bir karar yokken, yönetimin sadece bir kararın gözden geçirilmesine itiraz için CAS'a gitme konusunda istekli davranması soru işareti yarattı.
    1. 14.10.2018
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