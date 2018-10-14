Sinan iddialı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    iddialı

    <a href="/index/sinan?id=74e7977b-212d-4767-aec7-180de2ff2732" class="" rel="tag">Sinan</a> iddialı

    İlk 8 haftada 1 gol, 2 asisti bulunan , milli aranın ardından çıkışa geçeceğini söyledi.

    Sözleşmesini uzatmak isteyen genç futbolcu, "Kendime güveniyorum. Her şey çok daha iyi olacak" dedi
    1. 14.10.2018
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