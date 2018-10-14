Galatasaray tam bir profesyonellik abidesi olan sağ beki Martin Linnes'e Red Bull Salzburg kanca attı. Sarı-kırmızılılar da iş ahlakı yüksek Norveçli oyuncuyu bırakmak istemiyor. 950 bin euro alan oyuncuya 1.5 milyon euro önerilecek. Hem Martin Linnes hem de eşi geçtiğimiz hafta Türkiye'de mutlu olduklarını belirtmişlerdi.