Martin Linnes’i Salzburg istiyor
Galatasaray tam bir profesyonellik abidesi olan sağ beki Martin Linnes'e Red Bull Salzburg kanca attı.
Galatasaray tam bir profesyonellik abidesi olan sağ beki Martin Linnes'e Red Bull Salzburg kanca attı. Sarı-kırmızılılar da iş ahlakı yüksek Norveçli oyuncuyu bırakmak istemiyor. 950 bin euro alan oyuncuya 1.5 milyon euro önerilecek. Hem Martin Linnes hem de eşi geçtiğimiz hafta Türkiye'de mutlu olduklarını belirtmişlerdi.
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