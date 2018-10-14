Martin Linnes’i Salzburg istiyor – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
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    ’i Salzburg istiyor

    Martin Linnes’i Salzburg istiyor

    tam bir profesyonellik abidesi olan sağ beki 'e kanca attı.

    tam bir profesyonellik abidesi olan sağ beki 'e kanca attı. Sarı-kırmızılılar da iş ahlakı yüksek Norveçli oyuncuyu bırakmak istemiyor. 950 bin euro alan oyuncuya 1.5 milyon euro önerilecek. Hem Martin Linnes hem de eşi geçtiğimiz hafta 'de mutlu olduklarını belirtmişlerdi.

    1. 14.10.2018
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