Maliyetli isimler sezon sonu yolcu
Cimbom'da sözleşmesi biten oyuncularla yönetim erkenden masaya oturmayı planlamıyor.
Cimbom'da sözleşmesi biten oyuncularla yönetim erkenden masaya oturmayı planlamıyor. Gelecek sezonun kadrosunu doğru şekilde inşa etmek isteyen sarı-kırmızılı idareciler 3'ü kiralık 10 futbolcunun durumlarını masaya hemen yatırmayacak. Aslan, Linnes haricindeki hiçbir ismin sözleşmesini erken uzatmayacak.
- 14.10.2018
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Bence 2019 Besiktas Teknik Direktor Tamer Tuna Senol Günes Gidecek gibi
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