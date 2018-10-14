Maliyetli isimler sezon sonu yolcu – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Maliyetli isimler sezon sonu yolcu

    Maliyetli isimler sezon sonu yolcu

    Cimbom'da sözleşmesi biten oyuncularla yönetim erkenden masaya oturmayı planlamıyor.

    Cimbom'da sözleşmesi biten oyuncularla yönetim erkenden masaya oturmayı planlamıyor. Gelecek sezonun kadrosunu doğru şekilde inşa etmek isteyen sarı-kırmızılı idareciler 3'ü kiralık 10 futbolcunun durumlarını masaya hemen yatırmayacak. Aslan, Linnes haricindeki hiçbir ismin sözleşmesini erken uzatmayacak.

    1. 14.10.2018
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