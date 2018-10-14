Khabib geliyor – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Khabib geliyor

    Khabib geliyor

    Khabib Nurmagomedov, 'ın maçına gelecek.

    Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Nurmagomedov, 'ın davetini kabul etti. Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü sporcu, maçını tribünden takip edecek.
    1. 14.10.2018
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