Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum" – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    : "'de futbola yeniden aşık oldum"

    Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"

    İngiltere Dördüncü Lig ekiplerinden Notts County'de menajerlik görevini sürdüren eski Galatasaraylı , yerel basına röportaj verdi ve 'deki günleriyle ilgili konuştu.

    Kewell, "'a büyük beklentilerle olmuştum ama oradaki beş yılım sakatlıklar nedeniyle çok zorlu geçti... Liverpool ile sözleşmem sona erdiğinde beni transfer etmek isteyen İngiliz kulüpleri çıkacağım maç sayısına göre maaş teklif etti ve bu tavırları beni yaraladı... Sonra daha sıcak bir iklimin olduğu 'ye gitme kararı aldım ve 'da kariyerimin en iyi üç yılını geçirdim... Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum" ifadelerini kullandı.

    1. 14.10.2018 18:58
    2. Güncelleme: 14.10.2018 19:09
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