Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
İngiltere Dördüncü Lig ekiplerinden Notts County'de menajerlik görevini sürdüren eski Galatasaraylı Harry Kewell, yerel basına röportaj verdi ve Türkiye'deki günleriyle ilgili konuştu.
Kewell, "Liverpool'a büyük beklentilerle transfer olmuştum ama oradaki beş yılım sakatlıklar nedeniyle çok zorlu geçti... Liverpool ile sözleşmem sona erdiğinde beni transfer etmek isteyen İngiliz kulüpleri çıkacağım maç sayısına göre maaş teklif etti ve bu tavırları beni yaraladı... Sonra daha sıcak bir iklimin olduğu Türkiye'ye gitme kararı aldım ve Galatasaray'da kariyerimin en iyi üç yılını geçirdim... Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum" ifadelerini kullandı.
- 14.10.2018 18:58
- Güncelleme: 14.10.2018 19:09
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