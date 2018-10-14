Fatih Terim'in Fenerbahçe planı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    'in planı

    Fatih Terim'in Fenerbahçe planı

    Galatasaray Teknik Direktörü , zorlu bir sürece girdiklerini belirterek oyuncularına maçını işaret etti.

    Galatasaray Teknik Direktörü 'den oyuncularına uyarılar...

    Tecrübeli teknik adam 10 gün içinde oynanacak 3 kritik maça dikkat çekerek oyuncularına uyarılarda bulundu. Galatasaray milli aradan sonra 19 Ekim'de Bursaspor ile 24 Ekim'de Schalke ve 28 Ekim'de de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Cimbom, 2 Kasım'da ise 'nin karşısına çıkacak. Fatih hoca, oyuncularına yaptığı açıklamada, "Zorlu bir sürece giriyoruz. 10 gün içinde 3 maça çıkacağız. 3 maçta da ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. 3 maçı kazanarak Fenerbahçe'nin karşısına daha moralli çıkmalıyız. Bunun için çok çalışalım ve tam konsantrasyon ile oynayalım" dedi.

    1. 14.10.2018 14:12
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