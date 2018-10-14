Fatih Terim'in Fenerbahçe planı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu bir sürece girdiklerini belirterek oyuncularına Fenerbahçe maçını işaret etti.
Tecrübeli teknik adam 10 gün içinde oynanacak 3 kritik maça dikkat çekerek oyuncularına uyarılarda bulundu. Galatasaray milli aradan sonra 19 Ekim'de Bursaspor ile 24 Ekim'de Schalke ve 28 Ekim'de de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Cimbom, 2 Kasım'da ise Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Fatih hoca, oyuncularına yaptığı açıklamada, "Zorlu bir sürece giriyoruz. 10 gün içinde 3 maça çıkacağız. 3 maçta da ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. 3 maçı kazanarak Fenerbahçe'nin karşısına daha moralli çıkmalıyız. Bunun için çok çalışalım ve tam konsantrasyon ile oynayalım" dedi.
- 14.10.2018 14:12
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