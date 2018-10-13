Origi merakı sürüyor – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Origi merakı sürüyor

    Origi merakı sürüyor

    TRANSFERMARKT.WEB, 'ın yazın da ilgilendiği 'ye merakının devam ettiğini yazdı.

    'da Klopp'un rezerv takımına gönderdiği 23 yaşındaki Belçikalı forvet için sarı-kırmızılı kulübün ocak ayında yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi. 90Minutes ise 'ın Origi'yi Al Hilal'e sattığı Bafetimbi 'in yerine düşündüğünü vurguldı. Rezerv takımda oynamak için çok pahalı olan Origi için ocakta ayrılmanın tek gerçek seçenek gibi göründüğü kaydedildi.
    1. 13.10.2018
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