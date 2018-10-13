Okazaki iddiası – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Okazaki iddiası

    Okazaki iddiası

    Yeni sezona haricinde elinde forveti bulunmadan çıkan için çok önemli bir iddia ortaya atıldı.

    Eye Football'da yer alan habere göre sarı- kırmızılılar, Leicester forması giyen için devreye girdi. ekibinin düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen Japon yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladığı ifade edildi. 32 yaşındaki için 'ın ocak ayında 5 milyon euro'luk teklif yapacağı ileri sürüldü. 'de bu sezon 4 maça çıkan Shinji, gol atamadı.
    1. 13.10.2018
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