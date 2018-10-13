Mustafa Cengiz: "Köklerimiz Galatasaray Lisesidir"
Galatasaray Kulübünün 113. kuruluş yılı, gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.
Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dün gerçekleştirilen anma ile başlayan etkinlikler, Galatasaray Lisesinde devam etti.
Lise içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan programa, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleriyle çeşitli branşlardan sarı-kırmızılı sporcular katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübünün 113 yıl önce Galatasaray Lisesinde kurulduğunu hatırlatarak, "Galatasaray, 6-7 lise öğrencisinin kurduğu bir takım. Burada yakılan ateş önce semti, sonra İstanbul'u, Türkiye'yi ve dünyayı yakıyor. O ateşin çıktığı yerin asıl mekanı bu lise. Biz lisemize her zaman sahip çıkmalıyız. Lisede okusak da okumasak da bunu unutmamalıyız. Bizi mutlu eden, gerektiğinde bazen üzen, üzmesi bile tatlı olan... Çünkü asla riyakar, hile ve tehditle zafer elde etmeyen Galatasaray'ımız, yenilse de yense de her zaman onurlu bir timsaldir. Bu timsalin doğduğu yer Galatasaray Lisesinin bir sınıfıdır. Köklerimiz Galatasaray Lisesidir, ona her zaman sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.
Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye 91 yaşındaki Can Kıraç, yaş kütüğüne 113. yıl plaketini çaktı.
ÜYELİKTE 50. YILINI DOLDURANLARA MADALYA
Kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara da madalya verildi.
Kulüp üyeliğinde 50 yılı geride bırakan 9 üye için hazırlanan madalyaların takdimi gerçekleştirildi.
KAZANILAN KUPALAR TANITILDI
Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı yapıldı.
Branşlara göre kazanılan kupalar tek tek tanıtıldıktan sonra müzeye kaldırıldı.
Organizasyon, geleneksel Galatasaray pilavının yenmesiyle tamamlandı.
- 13.10.2018 14:21
- Güncelleme: 13.10.2018 14:21
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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