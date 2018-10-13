Galatasaray Lisesi mezunlarının üyeliği, sarı-kırmızılı kulübün yönetimine takıldı. A grubu olarak gösterilen ve sınırsız üye yapılabilen liselilerden 141'i, topluca üyelik başvurusunda bulundu. Bunların ortak özelliği, 150. devre ile birlikte son sene mezun olanlardı. Tüzüğe göre lisede iki yıl okuyanlar, kulübe sorunsuzca üye olabiliyordu.

Ancak Mustafa Cengiz ve yönetimi, bunu toplu bir organizasyon olarak görüp, "İçlerinde Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar var. Üstelik imzalar sıkıntılı. Başvuru imzaları kendilerinin mi yoksa başkalarına mı ait" diyerek bu üyeliklere şerh koydu. Ayrıca bazılarının da başvuru belgelerinde eksikler tespit edildi, bunları tamamlaması için kendilerine süre verildi. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi imzaların sahte olduğunu ispatlamak için Adli Tıp Kurumu'ndan destek almayı planlıyor. Ancak üyelik başvurusu yapılan gençlerin bir bölümü kulübe mail atarak, imzaların kendilerine ait olduğunu savundu. Prof. Dr. Mehmet Helvacı ise konuyla ilgili olarak, "Bu imza benim değildir diyen varsa işlem yapacaksın" yorumunda bulundu. Diğer taraftan üyelik başvurusu için bir kişinin liseden mezun olduğunu belgelemesi, 2 üyeden de referans alması gerekiyor.

Referanslar konusunda da yine sıkıntılar olduğu öne sürülüyor. Tüzüğe göre bir üye, bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kişiye referans verebiliyor. Liseli ve sporcularda bir sınırlama bulunmazken, toplamda bir yıl içerisinde en fazla 400 üye kabul edilebiliyor. Bunun takibini yapacak olan liseliler, kendileri yerine gelecek E grubu 141 kişinin üyelikten çıkarılmasını isteyecek.

'DENETLEME KURULU ÜYESİ BEŞİKTAŞLI'

Galatasaray'ın eski Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, son durumla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Eder, "Eğer bu çocuklar üye yapılmazsa bu bizi kaosa götürür. Biz bu yönetimin kendi dönemini tamamlamasını istiyoruz. Ama onlar tamamlamamak için her şeyi zorluyorlar. Kulübün şu anki denetleme kurulu üyesi, Beşiktaşlı. Bununla ilgili resimleri var" ifadesini kullandı. (Milliyet)