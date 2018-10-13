‘En’lerin takımı oldu
Süper Lig’in ilk 8 haftasında 4 kategoride zirve G.Saray’ın...
EN FARKLI GALİBİYET
Galatasaray 8 haftası geride kalan ligde en farklı galibiyeti alan takım. Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup etmişlerdi.
EN GOLCÜ YERLİLER
Cimbom ligde yerli futbolculardan en çok gol bulan takım oldu. Eren Derdiyok 3, Emre 2, Serdar 2, Sinan 1 gol kaydetti.
9 FARKLI GOLCÜ
Aslan'da 9 farklı isim fileleri sarstı. Maicon, Serdar Aziz, Fernando, Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan, Donk, Emre ve Eren gol atan isimler.
EVİNDE 4'TE 4
Galatasaray iç sahada puan kaybetmeyen tek takım. İçerde 4 maçın tamamını kazandı. Rakip ağlara 12 gol bırakırken, 1 gol yedi.
- 13.10.2018
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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