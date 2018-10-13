‘En’lerin takımı oldu – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    ‘En’lerin takımı oldu

    ‘En’lerin takımı oldu

    ’in ilk 8 haftasında 4 kategoride zirve G.Saray’ın...

    Cimbom bu sezon 'de farklı kategorilerde zirveyi kaptı. Aslan iç sahada en etkili takım oldu. En fazla farklı oyuncudan gol katkısı olan ekip olmayı başardı. Ayrıca Süper Lig'de en fazla yerli futbolcusu gol atan takım da . En farklı galibiyeti de Cimbom aldı.

    EN FARKLI GALİBİYET
    Galatasaray 8 haftası geride kalan ligde en farklı galibiyeti alan takım. Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup etmişlerdi.

    EN GOLCÜ YERLİLER
    Cimbom ligde yerli futbolculardan en çok gol bulan takım oldu. 3, Emre 2, Serdar 2, Sinan 1 gol kaydetti.

    9 FARKLI GOLCÜ
    Aslan'da 9 farklı isim fileleri sarstı. Maicon, , , Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan, Donk, Emre ve Eren gol atan isimler.

    EVİNDE 4'TE 4
    Galatasaray iç sahada puan kaybetmeyen tek takım. İçerde 4 maçın tamamını kazandı. Rakip ağlara 12 gol bırakırken, 1 gol yedi.
    1. 13.10.2018
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