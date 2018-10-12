Yeni gözde Burda – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Yeni gözde Burda

    Yeni gözde Burda

    Galatasaray 'in kurmayları birçok maç izlerken radara takılan bir isim oldu.

    Terim'in yardımcıları, İtalya ile Ukrayna arasında önceki gece oynanan hazırlık maçında özellikle Mykyta Burda'yı takip etti. hücumlarında kritik müdahalelerde bulunan 23 yaşındaki stoper, ocaktaki ara transfer dönemi öncesi listeye girdi.

    1. 12.10.2018
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