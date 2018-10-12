UEFA müjdesi – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    müjdesi

    UEFA müjdesi

    Başkanı Ceferin ve ile bir araya gelen başkan, “Türk futbolu ve için olumlu bir karar çıkacak” açıklamasını yaptı.

    Başkanı , Cenevre'de taraftarları rahatlatacak açıklamalar yaptı. Cengiz, UEFA Kulüp (CFCB) 'nun, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı almasının ardından, 'ye gitmişti. Dün Başkanı ve yetkililerle görüşen Cengiz, toplantıların çok olumlu geçtiğini söyledi.

    Cengiz toplantıyla ilgili şunları söyledi: "UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile 1 saat süren bir görüşme yaptık. Ayrıca UEFA Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu ile de toplantı gerçekleştirdik. Hem başkana, hem de kurullara tekrar tekrar kendimizi anlattık. Onlar da bize Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu ifadeler kullandılar. Ayrıca mali durumun iyileşmesinden dolayı da teşekkürlerini ilettiler."

    Türk futbolu ve Galatasaray içe olumlu bir kararın çıkacağını dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, "Sunduğumuz raporlar doğrultusunda olumlu ifadeler kullandılar. Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacağına inanıyorum. Bunun tersi olması durumunda ise ağır cezalarla karşılaşabiliriz. Ancak UEFA kurulları, genel düşünce olarak Galatasaray ve Türk futbolunun yanında" diye konuştu.

    TARAFTARA AYIP EDİYORLAR
    ultrAslan'ın ürünlerinin GS Store'larda satılmasıyla alakalı yaşanan polemikle ilgili de konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Taraftara çok ayıp ediyorlar. ultrAslan 5 kuruş almadı. ultrAslan ürünleri merdiven altından kaçak yapılıyor. Bunu engellemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.
    1. 12.10.2018
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