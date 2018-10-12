UEFA müjdesi
UEFA Başkanı Ceferin ve Finansal Kontrol Kurulu ile bir araya gelen başkan, “Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacak” açıklamasını yaptı.
Cengiz toplantıyla ilgili şunları söyledi: "UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile 1 saat süren bir görüşme yaptık. Ayrıca UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu ile de toplantı gerçekleştirdik. Hem başkana, hem de kurullara tekrar tekrar kendimizi anlattık. Onlar da bize Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu ifadeler kullandılar. Ayrıca mali durumun iyileşmesinden dolayı da teşekkürlerini ilettiler."
Türk futbolu ve Galatasaray içe olumlu bir kararın çıkacağını dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, "Sunduğumuz raporlar doğrultusunda olumlu ifadeler kullandılar. Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacağına inanıyorum. Bunun tersi olması durumunda ise ağır cezalarla karşılaşabiliriz. Ancak UEFA kurulları, genel düşünce olarak Galatasaray ve Türk futbolunun yanında" diye konuştu.
TARAFTARA AYIP EDİYORLAR
ultrAslan'ın ürünlerinin GS Store'larda satılmasıyla alakalı yaşanan polemikle ilgili de konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Taraftara çok ayıp ediyorlar. ultrAslan 5 kuruş almadı. ultrAslan ürünleri merdiven altından kaçak yapılıyor. Bunu engellemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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