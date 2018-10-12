TL sıkıntısı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parasının kıymetini hakkında koruma kararına ilişkin futbol kulüplerinde yerli ve TC pasaportu olan oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesine karar vermişti. Ancak Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok ile Başakşehir'de oynayan Gökhan İnler'in TL üzerinden sözleşme yapmaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. Futbol Arena'nın haberinde iki futbolcunun da İsviçre vatandaşı olduklarını ve İsviçre Milli Takımı'nda forma giydiklerini belirterek TL üzerinden sözleşme imzalamak istemedikleri belirtildi.



KASIMPAŞA KURU SABİTLEDİ

Süper Lig'de futbolcuların maaşlarının TL'ye çevrilmesi konusunda Kasımpaşa'dan hamle geldi. Kasımpaşa yönetimi, geçtiğimiz hafta futbolcuların maaşlarını TL üzerinden güncel kur farkıyla ödedi. Ocak ayına kadar yine güncel kur üzerinden, Ocak 2019'dan itibaren ise 5.2 TL'lik sabit kurdan ödeneceği bildirildi.