TL sıkıntısı! – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
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    TL sıkıntısı!

    TL sıkıntısı!

    Yerli futbolcuların maaşlarının TL’ye çevrilmesi için çalışmalar başlarken İsviçre vatandaşı olduklarını belirten Eren ve bu duruma itiraz etti.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parasının kıymetini hakkında koruma kararına ilişkin futbol kulüplerinde yerli ve TC pasaportu olan oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesine karar vermişti. Ancak Galatasaray'da forma giyen ile Başakşehir'de oynayan 'in TL üzerinden sözleşme yapmaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. Futbol Arena'nın haberinde iki futbolcunun da İsviçre vatandaşı olduklarını ve İsviçre Milli Takımı'nda forma giydiklerini belirterek TL üzerinden sözleşme imzalamak istemedikleri belirtildi.

    KASIMPAŞA KURU SABİTLEDİ
    Süper Lig'de futbolcuların maaşlarının TL'ye çevrilmesi konusunda Kasımpaşa'dan hamle geldi. Kasımpaşa yönetimi, geçtiğimiz hafta futbolcuların maaşlarını TL üzerinden güncel kur farkıyla ödedi. Ocak ayına kadar yine güncel kur üzerinden, Ocak 2019'dan itibaren ise 5.2 TL'lik sabit kurdan ödeneceği bildirildi.

    1. 12.10.2018
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