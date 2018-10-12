TL sıkıntısı!
Yerli futbolcuların maaşlarının TL’ye çevrilmesi için çalışmalar başlarken İsviçre vatandaşı olduklarını belirten Eren ve Gökhan İnler bu duruma itiraz etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parasının kıymetini hakkında koruma kararına ilişkin futbol kulüplerinde yerli ve TC pasaportu olan oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesine karar vermişti. Ancak Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok ile Başakşehir'de oynayan Gökhan İnler'in TL üzerinden sözleşme yapmaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. Futbol Arena'nın haberinde iki futbolcunun da İsviçre vatandaşı olduklarını ve İsviçre Milli Takımı'nda forma giydiklerini belirterek TL üzerinden sözleşme imzalamak istemedikleri belirtildi.
KASIMPAŞA KURU SABİTLEDİ
Süper Lig'de futbolcuların maaşlarının TL'ye çevrilmesi konusunda Kasımpaşa'dan hamle geldi. Kasımpaşa yönetimi, geçtiğimiz hafta futbolcuların maaşlarını TL üzerinden güncel kur farkıyla ödedi. Ocak ayına kadar yine güncel kur üzerinden, Ocak 2019'dan itibaren ise 5.2 TL'lik sabit kurdan ödeneceği bildirildi.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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