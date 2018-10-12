‘Tekrar yargılama beklemiyorum"
Tek başına karar alıyor
Divan Kurulu'nda ultrAslan üzerinden Başkan Mustafa Cengiz'e yüklenen Duygun Yarsuvat dün de eleştirilerini sürdürdü. Eski başkan Yarsuvat, "Kusursuz sorumluluk Mustafa Cengiz'in anlattığı gibi bir şey değildir. Çalışan bir kişinin yapmış olduğu bir zarardan başkasının sorumlu olması durumudur" diye konuştu.
3. şahıslar görüyor
Yarsuvat, yönetimin performansıyla ilgili ise, "Galatasaray'ın iyi yönetilip yönetilmediğini 3'üncü şahıslar daha iyi görüyor, ben bu konuda bir şey demek istemiyorum" sözleriyle değerlendirdi. Ayrıca "Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ın başarılı olacağına inanıyorum gruptan çıkacaktır" dedi.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
‘Tekrar yargılama beklemiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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