‘Tekrar yargılama beklemiyorum" – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    ‘Tekrar yargılama beklemiyorum"

    ‘Tekrar yargılama beklemiyorum"
    Radyospor'a konuşan Duygun Yarsuvat, 'nın denetimiyle ilgili olarak, "UEFA'nın münferit olarak yapılan şikayetleri gündeme alacağını, bundan dolayı 'ı tekrardan yargılayacağını düşünmüyorum. Bilmediğimiz bir şey mi var acaba, ona mı bakıyorlar" açıklamasını yaptı.

    Tek başına karar alıyor
    Divan Kurulu'nda ultrAslan üzerinden Başkan 'e yüklenen dün de eleştirilerini sürdürdü. Eski başkan Yarsuvat, "Kusursuz sorumluluk Mustafa Cengiz'in anlattığı gibi bir şey değildir. Çalışan bir kişinin yapmış olduğu bir zarardan başkasının sorumlu olması durumudur" diye konuştu.

    3. şahıslar görüyor
    Yarsuvat, yönetimin performansıyla ilgili ise, "Galatasaray'ın iyi yönetilip yönetilmediğini 3'üncü şahıslar daha iyi görüyor, ben bu konuda bir şey demek istemiyorum" sözleriyle değerlendirdi. Ayrıca "Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ın başarılı olacağına inanıyorum gruptan çıkacaktır" dedi.
    1. 12.10.2018
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