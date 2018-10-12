Sözleşme yenileyeceğiz
Galatasaray ile bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, Norveç basınına konuştu.
BİZİ ÇOK SEVİYORLAR
Norveçli futbolcu Linnes'in eşi Elisabeth Haugen de Türkiye'de sevildiklerini ve burada mutlu olduklarını ifade etti. Haugen yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kendimizi bulduk. Kulüpte ve taraftarlarla çok iyi ilişkilerimiz var. Beni, Linnes'i ve ailemizi seviyorlar. Burada çok seviliyoruz. Bu da mutlu olmamız için yeterli bir sebep" diye konuştu.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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