Sözleşme yenileyeceğiz – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Sözleşme yenileyeceğiz

    Sözleşme yenileyeceğiz

    ile bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, Norveç basınına konuştu.

    'da mutlu olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Sezon sonu sözleşmem bitiyor ve yönetimin de benimle yeni sözleşme imzalama isteği ayrıca beni mutlu ediyor. Gelecek için sabırsızlanıyorum" dedi.

    BİZİ ÇOK SEVİYORLAR
    Norveçli futbolcu Linnes'in eşi Elisabeth Haugen de Türkiye'de sevildiklerini ve burada mutlu olduklarını ifade etti. Haugen yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kendimizi bulduk. Kulüpte ve taraftarlarla çok iyi ilişkilerimiz var. Beni, Linnes'i ve ailemizi seviyorlar. Burada çok seviliyoruz. Bu da mutlu olmamız için yeterli bir sebep" diye konuştu.
    1. 12.10.2018
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