Ozan’a zam geliyor – Fotomaç – 12 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Ozan’a geliyor

    Ozan’a zam geliyor
    Bu sezon formasıyla 4 maçında forma giyen Ozan Kabak'a iyi haber... Yıllık 220 bin TL garanti para alan 18 yaşındaki stoperin maaşına yapılacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç futbolcunun ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı öğrenildi. Yönetimin Ozan ile kısa dönemde sözleşme yenilemeyeceği, sezon sonunda masaya oturacağı da ifade edildi.
    1. 12.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ozan’a zam geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN